Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:57, 24 марта 2026Экономика

Россияне устроили бойкот шаурме

«Эвотор»: С начала 2026-го продажи шаурмы упали на 12 процентов из-за роста цен
Вячеслав Агапов

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

С начала 2026-го продажи шаурмы в России упали на 12 процентов в годовом выражении. О бойкоте популярному фастфуду со ссылкой на исследование «Эвотор» сообщает 78.ru.

По данным аналитиков, средняя цена шаурмы выросла на 13 процентов, до 289 рублей. А оборот продавцов при снижении продаж просел только на процент. Из этого следует, отмечают аналитики, что продажи падают из-за подорожания продукта.

Чаще всего отказывались от фастфуда в Москве (минус 13 процентов продаж) и Санкт-Петербурге (минус восемь процентов). При этом в Якутии продажи шаурмы взлетели на 45 процентов.

В компании NTech ранее подсчитали, что спрос на шаурму и сэндвич-роллы, которые продаются в сетевых розничных магазинах, резко вырос. Продажи магазинной шаурмы по итогам 2025 года выросли на 11 процентов в натуральном выражении (в денежном выражении рост составил 27 процентов). Еще активнее россияне скупали готовые роллы в лавашах и лепешках: на 38 процентов в натуральном выражении и на 47 процентов — в денежном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok