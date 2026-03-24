Россияне устроили бойкот шаурме

«Эвотор»: С начала 2026-го продажи шаурмы упали на 12 процентов из-за роста цен

С начала 2026-го продажи шаурмы в России упали на 12 процентов в годовом выражении. О бойкоте популярному фастфуду со ссылкой на исследование «Эвотор» сообщает 78.ru.

По данным аналитиков, средняя цена шаурмы выросла на 13 процентов, до 289 рублей. А оборот продавцов при снижении продаж просел только на процент. Из этого следует, отмечают аналитики, что продажи падают из-за подорожания продукта.

Чаще всего отказывались от фастфуда в Москве (минус 13 процентов продаж) и Санкт-Петербурге (минус восемь процентов). При этом в Якутии продажи шаурмы взлетели на 45 процентов.

В компании NTech ранее подсчитали, что спрос на шаурму и сэндвич-роллы, которые продаются в сетевых розничных магазинах, резко вырос. Продажи магазинной шаурмы по итогам 2025 года выросли на 11 процентов в натуральном выражении (в денежном выражении рост составил 27 процентов). Еще активнее россияне скупали готовые роллы в лавашах и лепешках: на 38 процентов в натуральном выражении и на 47 процентов — в денежном.