Скрытых предпринимателей в России изобличат по банковским переводам

Экономист Пушко: На ведение бизнеса укажут частые переводы от третьих лиц

Одним из признаков, по которым власти России смогут определять, что человек ведет предпринимательскую деятельность, станут частые переводы от третьих лиц. Это в беседе с НСН предположил экономист, руководитель проекта Школы инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ Александр Пушко.

Он пояснил, что речь идет о людях, которых нет в списке контактов конкретного гражданина. Еще одним признаком может быть то, что некоторые покупатели, совершая перевод, пишут, что это оплата за товар или услугу. Это уже прямое указание на то, что получатель денег совершил коммерческую сделку.

Кроме того, эксперт не исключил, что регулятор установит некий лимит суммы, которую человек может получать на свой счет.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия уже одобрила законопроект, который предполагает, что Банк России обяжут сообщать в Федеральную налоговую службу о россиянах, которые получают на карту доход от других физических лиц без уплаты налогов.