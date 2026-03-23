Власти России решили присмотреться к некоторым доходам граждан

РИА Новости: ЦБ начнет сообщать ФНС о счетах россиян с признаками бизнеса

В России может заработать норма, которая предполагает более тщательный контроль государства за банковскими счетами населения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о законопроекте, который, по информации агентства, уже одобрила соответствующая правительственная комиссия. Документ предполагает, что Банк России будет обязан сообщать в Федеральную налоговую службу о россиянах, которые получают на карту доход от других физических лиц без уплаты налогов. Если указанные поправки в Налоговый кодекс заработают, то органы смогут запрашивать выписки по счетам таких лиц в иных банках вне рамок проверок.

Кроме того, ФНС будет информировать ЦБ об открытии, закрытии счетов (вкладов) физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также о предоставлении или прекращении права физических лиц использовать персонифицированные электронные средства платежа.

Ранее директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина рассказала, что жители России стали чаще платить с помощью QR-кодов и биометрии.