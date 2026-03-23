Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:22, 23 марта 2026Экономика

Власти России решили присмотреться к некоторым доходам граждан

РИА Новости: ЦБ начнет сообщать ФНС о счетах россиян с признаками бизнеса
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В России может заработать норма, которая предполагает более тщательный контроль государства за банковскими счетами населения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о законопроекте, который, по информации агентства, уже одобрила соответствующая правительственная комиссия. Документ предполагает, что Банк России будет обязан сообщать в Федеральную налоговую службу о россиянах, которые получают на карту доход от других физических лиц без уплаты налогов. Если указанные поправки в Налоговый кодекс заработают, то органы смогут запрашивать выписки по счетам таких лиц в иных банках вне рамок проверок.

Кроме того, ФНС будет информировать ЦБ об открытии, закрытии счетов (вкладов) физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также о предоставлении или прекращении права физических лиц использовать персонифицированные электронные средства платежа.

Ранее директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина рассказала, что жители России стали чаще платить с помощью QR-кодов и биометрии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok