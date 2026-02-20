Бакина: Доля платежей по некарточным инструментам в России выросла до 14,1 %

Россияне стали чаще платить с помощью QR-кодов и биометрии. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, ее цитирует ТАСС.

В кулуарах Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» представитель регулятора заявила, что россияне стали чаще платить с использованием некарточных инструментов. Доля расчетов по QR-кодам, биометрии и другим некарточным платежным инструментам в общем объеме безналичных оплат по итогам 2025 года увеличилась на 4,5 процентного пункта.

«Доля платежей по некарточным платежным инструментам (QR-коды, биометрия и другие) в общем объеме безналичных оплат в 2025 году составила 14,1 процента, рост на 4,5 процентного пункта», — пояснила она.

Ранее Бакина отмечала, что доля безналичных платежей в России по итогам минувшего года составила 88 процентов. При этом в связи с отключениями интернета глава аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев призвал россиян всегда иметь при себе определенную сумму наличных. В столице это пять-семь тысяч рублей, а в регионах — две-пять тысяч. По его мнению, такой подход позволит избежать неожиданностей.