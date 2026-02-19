Склонность россиян к безналичным платежам оценили

ЦБ: Доля безналичных платежей в России достигла 88 процентов

Глава департамента национальной платежной системы Центрального банка Алла Бакина рассказала о ситуации с развитием в России такого инструмента, как безналичные платежи. Фрагмент ее выступления на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» процитировало ТАСС.

По словам Бакиной, доля безналичных платежей в России по итогам минувшего года составила 88 процентов.

В декабре 2025 году глава Банка России Эльвира Набиуллина не увидела риска возвращения россиян к более активному использованию наличных в связи с ростом налогов. По ее мнению, жители страны уже привыкли к удобной и быстрой безналичной оплате.

В свою очередь, глава аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев призвал россиян всегда иметь при себе определенную сумму наличных. В столице это пять-семь тысяч рублей, а регионах — две-пять тысяч. По его мнению, такой подход позволит избежать неожиданностей.