Россиян призвали носить при себе определенную сумму наличных

Аналитик Абелев призвал россиян иметь при себе 5-7 тысяч рублей

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев заявил, что несмотря на рост безналичного оборота, определенное количество наличных денег иметь при себе необходимо. Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

Абелев уточнил, что следует опираться на финансовый профиль россиянина, его деятельность и регион проживания. В столицах он призвал носить при себе 5-7 тысяч рублей, в регионах — 2-5 тысяч рублей. Эксперт подчеркнул, что подобная сумма поможет избежать неожиданностей.

«Сохраняются платежи наличными в сфере услуг: магазинах, парикмахерских, на рынках, кафе и так далее. Часто микробизнес сам инициирует процесс оплаты наличными. Ведь им невыгодно принимать оплату в картах из-за оплаты банковского эквайринга», — объяснил аналитик.

Ранее россиянам рассказали про лимиты на снятие наличных в банкоматах страны. Адвокат МКА «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин уточнил, что средние ограничения по картам составляют 100-300 тысяч рублей в день и от одного до трех миллионов рублей в месяц.