«Я бы снес и сделал заново». Дизайнер раскритиковал скандальную квартиру Долиной. Как выглядит жилье певицы за 112 миллионов?

Дизайнер Матевосянц: Ремонт в квартире Долиной за 112 миллионов рублей устарел

Народная артистка России Лариса Долина смогла добиться аннулирования сделки по продаже московской квартиры и вернула себе жилье, оставив покупательницу Полину Лурье без недвижимости и денег. Стоимость квартиры в Хамовниках составляет 112 миллионов рублей, однако эксперты, несмотря на дороговизну и выгодное расположение, критикуют ее интерьеры.

Интерьер квартиры называют неактуальной «мешаниной», которая отсылает к 90-м годам и популярному в то время евроремонту. Что не так с элитным жильем Долиной, «Ленте.ру» рассказал дизайнер интерьеров Вадим Матевосянц.

Интерьер квартиры сильно устарел

По словам Матевосянца, основные проблемы жилья Долиной — отсутствие общей концепции и устаревшие тренды. «Для меня такие ремонты — привет из 90-х, когда все только начиналось, все развивалось, свобода, появились новые материалы, новые исполнения дверей, например. Стиль дверей — оттуда, вот эти витражи... Казалось бы, вроде смотришь — с одной стороны, местами симпатично, а местами, когда полностью рассматриваешь интерьер, понимаешь, что будто собрали из того, что было», — объяснил эксперт.

Фото: @larisa.dolina.official

Он предположил, что ремонт в этой квартире могли делать в разное время разные люди, из-за чего и создается впечатление разрозненности. Помимо этого, интерьеру будто бы пытались придать вид дороговизны, однако задумка провалилась.

Визуально это смотрится некрасиво. Нет общей концепции Вадим Матевосянц дизайнер интерьеров

Витражные двери установлены во всех помещениях, в том числе в коридоре. Среди неудачных деталей дизайнер отметил многоуровневые потолки, давно потерявшие актуальность, и паркет — дорогой и качественный, но неприятного бежево-зеленого цвета.

Фото: @larisa.dolina.official

Лучше всего, по мнению эксперта, выглядит гостиная, интерьер который кажется более целостным по сравнению с другими комнатами. Единственным сомнительным моментом здесь Матевосянц назвал бутафорский камин у стены и кондиционер под потолком, который портит внешний вид комнаты. Вместо этого стоило установить канальную сплит-систему за потолком в коридоре и вывести воздух в жилые помещения через сеть воздуховодов.

Хуже всего — кухня и санузел

Отдельно дизайнер отметил кухню и санузел. По его словам, эти помещения оформлены наименее удачно и вызывают больше всего вопросов. Ванная комната полностью исполнена в синем цвете, пол и три стены оформлены плиткой, а четвертая стена — панно с пестрыми цветами. «Все это я бы снес и сделал заново в каких-то более светлых тонах. Поставил бы классическую сантехнику, фаянс, отдельно стоящую ванну на ножках, например. Это было бы гораздо интереснее», — объяснил Матевосянц.

Фото: @larisa.dolina.official

То же самое можно сказать о кухне: неподходящий ярко-зеленый цвет и стиль, выбивающийся из общей концепции квартиры. На стене видна труба от вытяжки, которую можно было обыграть более грамотно. Из удачных деталей — черно-белая плитка, которая хорошо подошла бы в коридор вместо паркета.

Кухня соединена со столовой, но при этом помещения представлены в абсолютно разных стилях. «Кухня вообще не вписывается — ни по цвету, ни по форме», — объяснил дизайнер. Он добавил, что арку между комнатами стоило оформить деревом и сделать овальной. Кроме того, на стенах столовой присутствуют вентиляционные решетки, которые в современных интерьерах всегда выгодно прячут. Из положительных моментов Матевосянц отметил только стулья.

Фото: @larisa.dolina.official

Лурье намерена продолжать бороться за жилье

Долина продала квартиру в августе 2024 года, поддавшись на уговоры мошенников. Аферисты убедили певицу, что она помогает полиции ловить преступников путем «спецоперации». Артистка была уверена, что сделка заключается фиктивно, под контролем сотрудников правоохранительных органов.

Квартиру купила 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье. В марте 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы к Лурье об оспаривании сделки по продаже и признал артистку владельцем квартиры. Теперь Лурье планирует обратиться в Верховный суд, чтобы добиться другого решения. Юристы считают, что у покупательницы жилья есть шансы на повторное рассмотрение дела.