Шансы покупательницы вернуть деньги за квартиру Долиной оценили

Юрист Соловьев: Дело будет возвращено на повторное рассмотрение

Покупательница квартиры Ларисы Долиной может вернуть вложенные в покупку деньги. Шансы Полины Лурье на возмещение средств в разговоре с «Аргументами и фактами» оценил юрист Иван Соловьев.

Собеседник газеты выразил уверенность в том, что «дело Долиной — Лурье» будет возвращено на повторное рассмотрение. Соловьев допускает, что Верховный суд может отменить решения нижестоящих инстанций. Согласившись признать сделку недействительной, Верховный суд создаст прецедент. В связи с этим эксперт сомневается, что подобное решение будет принято. Если же сделка купли-продажи признается недействительной, то обе ее стороны приводятся в первоначальное имущественное состояние, когда владельцу возвращается жилье, а покупателю — деньги, уточнил Соловьев.

Как обращает внимание юрист, судебные постановления по гражданским делам могут основываться только на надлежащих доказательствах, поэтому если мошенники не пойманы, то использовать заявление об обмане и принуждении в качестве доказательств нельзя. «Когда, грубо говоря, поймали мошенника и приговорили его, то в таком случае можно по гражданскому делу использовать в качестве определенного доказательства материалы о том, что кто-то под принуждением находился, кого-то мошенники обманули», — пояснил Соловьев. Без этого, как считает специалист, дело должно рассматриваться с точки зрения гражданского права, где действует понятие двусторонней сделки. «Хочешь вернуть квартиру, верни деньги», — прокомментировал Соловьев.

Ранее народную артистку России Ларису Долину пригласили принять участие в заседании Госдумы для обсуждения проблемы участившихся случаев мошенничества со вторичным жильем. В антикризисную рабочую группу войдут юристы, представители Росреестра, Минюста, банковского сектора, страховых организаций и авторитетные блогеры.