18:08, 1 декабря 2025Экономика

Долину пригласили в Госдуму обсудить проблему мошенничества с жильем

Александра Качан (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народную артистку России Ларису Долину пригласили принять участие в заседании Госдумы для обсуждения проблемы участившегося мошенничества со вторичным жильем. Об этом пишет ТАСС.

Заседание пройдет 17 декабря в формате круглого стола. Помимо певицы, приглашения были направлены ведущим юристам, специализирующимся на жилищных спорах, представителям Росреестра, Минюста, банковского сектора, страховых организаций и авторитетным блогерам.

Присутствующие обсудят правовые механизмы защиты участников сделок с недвижимостью, проанализируют слабые места в Гражданском и Гражданско-процессуальном кодексах, а также предложат правки. В том числе речь идет о введении презумпции добросовестности покупателя, если сделка прошла нотариальное удостоверение и банковский контроль, и стимулировании использования эскроу-счетов с периодом охлаждения в три-шесть месяцев.

Антикризисную рабочую группу создал депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев. По его словам, поводом стало резкое увеличение случаев, когда продавцы жилья подают иск на покупателей с требованием вернуть квартиру под предлогом, что сделка была совершена под давлением мошенников. В результате покупатели остаются без жилья и денег.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что недовольство россиян направлено не против певицы Ларисы Долиной, которая вернула себе квартиру после мошеннической сделки, а против решения суда.

