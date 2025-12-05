Реклама

Экономика
04:54, 5 декабря 2025Экономика

Россиянам рассказали о лимитах на снятие наличных в банкоматах

Адвокат Пашин: Средние ограничения по картам составляют 100-300 тыс. руб. в день
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Лимиты на снятие наличных в банкоматах в России устанавливают сами банки во внутренних правилах, для каждого клиента они могут отличаться. Об этом рассказал агентству «Прайм» адвокат МКА «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин.

Он уточнил, что средние ограничения по картам составляют 100-300 тысяч рублей в день и от одного до трех миллионов рублей в месяц, однако в некоторых случаев допускаются иные суммы. Юрист добавил, что лимиты зависят от тарифов по карте, статуса клиента и его отношений с банком. Например, повышенные пределы могут установить для участников зарплатных проектов и владельцев премиальных продуктов.

Кроме того, Пашин указал, что в сентябре вступили в силу изменения, усилившие контроль за операциями снятия наличных. В результате банки обязаны оценивать каждую выдачу денег с точки зрения возможного мошенничества или принуждения клиента. Для этого организация сверяется с установленным Центральным банком перечнем признаков выдачи денег без добровольного согласия клиента.

Ранее сообщалось, что рост объема наличных денег в обращении в России взлетел в пять раз. Как объяснили аналитики Центробанка, текущие показатели связаны с практикой отключений мобильного интернета, что зачастую не позволяет провести безналичный расчет.

    Россиянам рассказали о лимитах на снятие наличных в банкоматах

