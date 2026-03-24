Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:59, 24 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России порассуждали о дате вступления Украины в ЕС

Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Вопрос о дате вступления Украины в состав Евросоюза (ЕС) не требует ответа, потому что эта страна не станет ее членом, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в ЕС к январю 2027 года невозможно. Переговоры о вступлении в сообщество начались летом 2024-го.

Сенатор отметил, что, судя по происходящим событиям, нет никакой уверенности, что Евросоюз сам сохранится в прежнем виде. По его словам, сейчас сообщество «трещит по швам» из-за разногласий и накопившихся проблем — и это только начало пути.

«В Европе грядет огромный, мощный кризис финансовый, политический, экономический. А уж брать туда Украину — страну, которая абсолютно деградировала, никто не будет. Никто не станет тащить на себе людей, которые единственное, чему научились за это время, — это убивать мирных граждан, воевать и издеваться над своим же народом. Поэтому я думаю, что этот вопрос неактуален», — высказался Джабаров.

Ранее сообщалось, что в Черногории захотели отложить введение виз для россиян до вступления государства в ЕС. Об этом заявил вице-спикер парламента страны Николла Камадж.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Электричество два раза в день по два часа». Как блокада США ударила по Кубе — рассказывают живущие там россияне

    Раскрыты подробности переговоров США и Ирана

    Одна страна Ближнего Востока частично разрешила полеты в своем воздушном пространстве

    Назван рецепт экономического роста России

    Звезда сериала «Склифосовский» рассказала о невозможности похудеть

    Россиянам раскрыли неожиданный способ борьбы с запорами

    Две школьницы провалились под лед в российском городе

    Обнаружен неочевидный фактор снижения стоимости квартиры

    Ведущая Первого канала отказалась отдыхать за рубежом из-за инцидента с монахом с дубинкой

    Россиянка ослушалась патологоанатома, вскрыла гроб новорожденной дочери дома и ужаснулась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok