В России порассуждали о дате вступления Украины в ЕС

Вопрос о дате вступления Украины в состав Евросоюза (ЕС) не требует ответа, потому что эта страна не станет ее членом, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в ЕС к январю 2027 года невозможно. Переговоры о вступлении в сообщество начались летом 2024-го.
Сенатор отметил, что, судя по происходящим событиям, нет никакой уверенности, что Евросоюз сам сохранится в прежнем виде. По его словам, сейчас сообщество «трещит по швам» из-за разногласий и накопившихся проблем — и это только начало пути.
«В Европе грядет огромный, мощный кризис финансовый, политический, экономический. А уж брать туда Украину — страну, которая абсолютно деградировала, никто не будет. Никто не станет тащить на себе людей, которые единственное, чему научились за это время, — это убивать мирных граждан, воевать и издеваться над своим же народом. Поэтому я думаю, что этот вопрос неактуален», — высказался Джабаров.
Ранее сообщалось, что в Черногории захотели отложить введение виз для россиян до вступления государства в ЕС. Об этом заявил вице-спикер парламента страны Николла Камадж.