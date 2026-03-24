Врач предупредил о трех ошибках при измерении давления

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:36, 24 марта 2026

Врач Гаглошвили: Паника при измерении давления приводит к завышенным результатам
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: ThamKC / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Тамаз Гаглошвили предупредил, что три ошибки, которые многие допускают при измерении артериального давления, могут привести к завышенным результатам. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

По словам Гаглошвили, первой ошибкой является измерение давления в состоянии паники, например, когда у человека резко заболела голова. «Увидели 150, испугались, давление подскочило до 170 от страха. Запомните: чаще всего давление растет из-за боли или стресса, а не наоборот», — подчеркнул доктор.

Второй ошибкой он назвал измерение давления со скрещенными ногами или во время беседы с кем-либо. Доктор отметил, что в результате из-за этих ошибок на тонометре появятся 10-15 лишних единиц. В заключение врач призвал накладывать манжету исключительно на голую руку, а не на одежду или закатанный рукав.

Ранее кардиолог Наталья Соловьева рассказала, какие продукты следует включить в рацион для укрепления здоровья сердца. С этой целью она посоветовала чаще есть скумбрию и лосось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok