08:29, 24 марта 2026

ВСУ начали отступать в Донбассе

Марочко: ВСУ отступают у Красного Лимана
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне успешных российских боевых действий в Донбассе начали отступать у Дибровы под Красным Лиманом Донецкой народной республики. Об этом в беседе с ТАСС сообщает военный эксперт Андрей Марочко.

«Противник у Дибровы передислоцируется на вторую и третью линии обороны, не выдерживая натиска наших сил», — приводятся в публикации слова эксперта.

Он добавил, что российские войска значительно продвинулись на участке Диброва — Озерное.

Ранее Марочко рассказал, что командование ВСУ перебросило с фронта в Киевскую область зенитно-ракетные комплексы для усиления обороны резиденции президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, с большой долей вероятности приказ о переброске сил отдал лично украинский лидер.

    Последние новости

    Арабские страны передумали оставаться в стороне от ударов по Ирану

    Семьям с детьми в одной стране начнут оказывать помощь из-за роста цен на бензин

    Выросло число пострадавших при мощном взрыве в Севастополе

    При проверке водителей на алкоголь предложили отказаться от понятых

    Преемника Decathlon собрались банкротить

    Клуб НХЛ подписал контракт с вратарем СКА

    Экс-глава Пентагона рассказал о тупике для США в Иране

    Жителям городов рассказали о весенних угрозах

    Разрушения после взрыва в многоквартирном доме в Севастополе сняли на видео

    Россиянина нашли бездыханным в арендованной комнате в Индии

    Все новости
