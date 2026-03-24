Марочко: ВСУ перебросили ЗРК с передовой для обороны резиденции Зеленского

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) распорядились перебросить часть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) с передовой в Харьковской области в Киевскую, для усиления обороны резиденции президента республики Владимира Зеленского. Такие данные привел в разговоре с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Западные комплексы уже прибыли в Васильков и Борисполь и заступили на боевое дежурство. Это значительно снизило защиту Харьковской области от воздушных атак, но усилило оборону резиденции Зеленского», — указал военэксперт.

Марочко полагает, что украинский лидер опасается собственной ликвидации. Он заявил, что с большой долей вероятности приказ о переброске сил ПВО отдал лично Зеленский.