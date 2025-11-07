Бывший СССР
На Украине раскрыли страх Зеленского

Политолог Бортник: Зеленский боится предательства Евросоюза по итогу переговоров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Украинский политолог Руслан Бортник предположил, чего боится президент Украины Владимир Зеленский. Об этом они высказался в интервью YouTube-каналу Politeka.

Бортник раскрыл страх Зеленского и предположил, что тот боится предательства Евросоюза по итогу переговоров. «Зеленский обоснованно опасается, что в конечном итоге его кинут», — объяснил он желание украинского лидера получить гарантии безопасности.

По мнению политолога, ни Европа, ни США не готовы предоставить Киеву гарантии ни в какой форме. План урегулирования конфликта это не предполагает, заключил Бортник.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский выступили с заявлением по конфликту. В заявлении отмечается необходимость прекратить боевые действия и начать переговоры с существующей на сегодняшний день линии боевого соприкосновения в качестве отправной точки.

