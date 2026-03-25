17:24, 25 марта 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал одного европейского политика кремлевским агентом

Блогер Лебедев назвал премьер-министра Бельгии де Вевера кремлевским агентом
Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев поблагодарил премьер-министра Бельгии Барта де Вевера за его слова о необходимости сделки с Россией. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он также назвал европейского политика агентом Кремля.

Лебедев комментировал высказывание бельгийского премьера о том, что Европе следует заключить сделку с Россией в сфере энергетики, чтобы покупать у нее недорогие ресурсы.

«Барт де Вевер — это просто наш агент кремлевский, который каждый раз говорит то, что нам очень приятно слышать. Большое спасибо, дорогой Барт де Вевер, продолжай свою подрывную работу, она нам очень пригодится», — сказал дизайнер.

Ранее Лебедев назвал американского журналиста Такера Карлсона умным мужиком. Блогер также предложил ему приехать в Россию, если в США у него начнутся проблемы с законом.

