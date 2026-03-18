Артемий Лебедев назвал Такера Карлсона умным мужиком и предложил ему приехать в Россию

Лебедев: Если Карлсона будут преследовать в США, он может приехать в Россию

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что американский журналист Такер Карлсон может приехать в Россию, если его будут преследовать в США, а также назвал его умным мужиком. С таким предложением он выступил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Комментировуя заявление Карлсона о том, что ЦРУ может возбудить против него уголовное дело за нарушение закона об иностранных агентах, Лебедев отметил, что это могло произойти из-за ссоры журналиста с президентом США Дональдом Трампом.

«Он [Карлсон] отстранен от двора, теперь он не друг Трампа. В принципе он не пропадет, потому что он умный мужик, и денег у него и так хватает, влияние и трафик у него есть. (...) Если что, он всегда может приехать в Россию, тут его любят», — заключил Лебедев.

Ранее Карлсон заявил, что ЦРУ требует возбудить против него уголовное дело. Журналист отметил, что его могут обвинить в нарушении закона об иноагентах за то, что он разговаривал с людьми в Иране до того, как там начались военные действия. В то же время Карлсон выразил сомнения в том, что его действительно признают виновным.