Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:22, 15 марта 2026

Журналист Карлсон рассказал о готовящемся против него уголовном деле

Журналист Карлсон заявил, что ЦРУ требует возбудить против него уголовное дело
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что против него готовятся возбудить уголовное дело. Об этом он высказался в видео, доступном на его сайте.

«На днях я узнал, что ЦРУ готовит некое обращение в Министерство юстиции с требованием возбудить против меня уголовное дело. Из-за того, что я якобы совершил преступление. Что это за преступление? Я разговаривал с людьми в Иране до того, как там началась война», — рассказал Карлсон.

По мнению Карлсона, его могут обвинить в нарушении закона об иностранных агентах. При этом журналист выразил сомнение в том, что его действительно признают виновным в том, что он действовал от лица иностранного государства или получал от него поддержку. «Я не агент иностранного государства, в отличие от многих людей, комментирующих американскую политику и мировые события. Я верен только одному государству — Соединенным Штатам», — высказался он, назвав его возможное преследование нелепым.

Ранее Карлсон сделал прогноз по войне США и Израиля против Ирана. Он допустил, что Вашингтон и Тель-Авив могут инициировать наземную операцию против Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok