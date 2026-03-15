Журналист Карлсон рассказал о готовящемся против него уголовном деле

Журналист Карлсон заявил, что ЦРУ требует возбудить против него уголовное дело

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что против него готовятся возбудить уголовное дело. Об этом он высказался в видео, доступном на его сайте.

«На днях я узнал, что ЦРУ готовит некое обращение в Министерство юстиции с требованием возбудить против меня уголовное дело. Из-за того, что я якобы совершил преступление. Что это за преступление? Я разговаривал с людьми в Иране до того, как там началась война», — рассказал Карлсон.

По мнению Карлсона, его могут обвинить в нарушении закона об иностранных агентах. При этом журналист выразил сомнение в том, что его действительно признают виновным в том, что он действовал от лица иностранного государства или получал от него поддержку. «Я не агент иностранного государства, в отличие от многих людей, комментирующих американскую политику и мировые события. Я верен только одному государству — Соединенным Штатам», — высказался он, назвав его возможное преследование нелепым.

