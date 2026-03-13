22:14, 13 марта 2026

Такер Карлсон сделал тревожный прогноз о войне в Иране

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон порассуждал о возможности наземной операции США против Ирана. На своем YouTube-канале он сделал тревожный прогноз — подобная операция может начаться в результате провокации на американской территории под «чужим флагом».

Как указал журналист, ударов с воздуха недостаточно для смены режима в Тегеране. «Понадобятся войска, американские "сапоги на земле", чтобы сделать это. Но у администрации [США] нет ни малейшего желания это делать, не говоря уже о стране в целом», — добавил он.

Как утверждает Карлсон, Израиль, напротив, крайне заинтересован в наземном вторжении Соединенных Штатов в Иран, и для его начала «потребовался бы какой-то теракт в США, подобный 11 сентября».

Ранее журналист заявил, что война США и Израиля против Ирана направлена на установление нового мирового порядка. По словам Карлсона, данное противостояние движимо двумя силами: религиозным фанатизмом и светским милитаризмом.

