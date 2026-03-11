Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:10, 11 марта 2026Интернет и СМИ

Такер Карлсон раскрыл истинную цель войны США с Ираном

Карлсон: Война США против Ирана направлена на установление нового миропорядка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Война между Соединенными Штатами Америки и Израилем против Ирана направлена на установление нового мирового порядка. Журналист Такер Карлсон раскрыл истинную цель конфликта в эфире своего YouTube-канала.

«Это война призвана ознаменовать наступление новой эры человечества, нового исторического периода, нового мира. И поэтому такие войны по своей сути являются теологическими», — высказался он.

По словам журналиста, данное противостояние движимо двумя силами: религиозным фанатизмом и светским милитаризмом. Истинная цель войны лежит за пределами нераспространения ядерного оружия, поэтому конфликт будет затяжным, делает вывод Карлсон.

Ранее экс-советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор предположил, что власти США вряд ли смогут найти быстрый выход из конфликта на Ближнем Востоке. По мнению эксперта, был сделан ряд заявлений, которые будет сложно взять обратно, в том числе требование безоговорочной капитуляции Тегерана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме ответили на вопрос о снятии санкций с России

    Такер Карлсон раскрыл истинную цель войны США с Ираном

    15-летние подростки нашли в пруду человеческую ногу

    Мужчина рассказал о неожиданном влиянии рака на сексуальную жизнь

    В Кремле высказались о новой встрече Трампа и Путина

    В США ответили на вопрос о выходе из конфликта с Ираном

    Парень произнес одну фразу на вечеринке и выиграл «самый глупый научный спор в истории»

    В Госдуме предложили наказывать за доставку вейпов детям

    Раскрыто влияние разговора с Путиным на Трампа

    В Венгрии указали на странности в деле с изъятием украинских денег

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok