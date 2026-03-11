Реклама

В США ответили на вопрос о выходе из конфликта с Ираном

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Власти США вряд ли смогут найти быстрый выход из конфликта на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону на YouTube.

«Я думаю, что на данном этапе мы такой прогноз делать не можем», — ответил Макгрегор на вопрос о том, удастся ли Вашингтону найти способ выйти из сложившегося положения.

По мнению эксперта, был сделан ряд заявлений, которые будет сложно взять обратно, в том числе требование безоговорочной капитуляции Тегерана.

Ранее в американском Сенате потребовали объяснить причины нападения США на Иран. Несколько сенаторов-демократов угрожают инициировать многочисленные голосования по вопросам военных полномочий или иным образом сорвать работу Палаты представителей, если республиканцы не согласятся провести публичные слушания с ключевыми должностными лицами американской администрации о причинах ударов по Ирану.

