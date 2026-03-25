11:14, 25 марта 2026Интернет и СМИ

Юморист рассказал о не вошедшем в эфир номере с полуголым Галустяном

Юморист Гурбанов: В эфир шоу «Звезды» не вошел номер с полуголым Галустяном
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Andrey Predelin / Youtube

Участник команды «Регионы», выступающей в шоу «Звезды» на канале НТВ, Амир Гурбанов рассказал о не попавшем в эфир номере с полуголыми юмористами Денисом Дороховым и Михаилом Галустяном. Подробностями он поделился в интервью блогеру Андрею Пределину, запись их разговора доступна на YouTube.

Пределин отметил, что во время концертного тура команда «Регионы» показала номер с Дороховым и Галустяном, который имел успех у зрителей. Блогер поинтересовался, почему в итоге эта сценка не вошла в эфир.

Гурбанов объяснил, что номер получился слишком откровенным. «Помимо того, что я был в трусах, Денис был в [купальном] костюме, Галустян тоже был в таком костюме, но он был в халате, он на секундочку этот костюм показывал», — уточнил он. По словам юмориста, по сюжету между ним и Дороховым завязывалась драка, во время которой у них обнажались интимные части тела. «В эфире такое не сделаешь. Там надо, ***, пол-экрана блюрить», — добавил он.

Ранее Дорохов признался, что восхищается телеведущим Иваном Ургантом. Он заявил, что у Урганта острое чувство юмора.

Шоу «Звезды» выходит на НТВ с 2024 года. В эфире программы юмористические коллективы, возглавляемые звездами шоу-бизнеса, борются за денежный приз.

