Популярный российский комик рассказал о восхищении Ургантом

Комик Дорохов заявил, что у телеведущего Урганта острое чувство юмора

Популярный российский комик Денис Дорохов заявил, что у телеведущего Ивана Урганта острое чувство юмора. О восхищении перед ним юморист рассказал в шоу «Что о тебе думают?», видео доступно во «ВКонтакте».

Ведущая проекта Ксения Собчак спросила, не считает ли Дорохов себя претендентом на звание легенды юмора. Комик в ответ признался, что не оценивает себя подобным образом.

«У меня же есть перед глазами другие люди, тот же Ваня Ургант. Мы все-таки современники. Ты смотришь на него и думаешь: насколько вообще развит мозг, насколько он интеллектуален, насколько у него острое чувство юмора», — высказался он о телеведущем.

Собчак согласилась со словами собеседника об Урганте. При этом она указала, что телеведущего можно отнести к первой волне юмористов, в то время как Дорохов, по ее мнению, относится ко второй волне комиков.

Ранее сообщалось, что блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, похвалил Урганта. Он назвал ведущего хорошо воспитанным человеком с изумительным чувством юмора.