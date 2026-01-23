Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:32, 23 января 2026Интернет и СМИ

Популярный российский комик рассказал о восхищении Ургантом

Комик Дорохов заявил, что у телеведущего Урганта острое чувство юмора
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Популярный российский комик Денис Дорохов заявил, что у телеведущего Ивана Урганта острое чувство юмора. О восхищении перед ним юморист рассказал в шоу «Что о тебе думают?», видео доступно во «ВКонтакте».

Ведущая проекта Ксения Собчак спросила, не считает ли Дорохов себя претендентом на звание легенды юмора. Комик в ответ признался, что не оценивает себя подобным образом.

«У меня же есть перед глазами другие люди, тот же Ваня Ургант. Мы все-таки современники. Ты смотришь на него и думаешь: насколько вообще развит мозг, насколько он интеллектуален, насколько у него острое чувство юмора», — высказался он о телеведущем.

Собчак согласилась со словами собеседника об Урганте. При этом она указала, что телеведущего можно отнести к первой волне юмористов, в то время как Дорохов, по ее мнению, относится ко второй волне комиков.

Ранее сообщалось, что блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, похвалил Урганта. Он назвал ведущего хорошо воспитанным человеком с изумительным чувством юмора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ готовят новую линию обороны на фоне переговоров в Абу-Даби. Как это связано с требованием Москвы вывести войска из Донбасса?

    Путин отправил шефа ГРУ на переговоры с Украиной и США. Чем известен адмирал Костюков

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    «Спартак» сыграл вничью со сборной Китая в первом матче с новым тренером

    Российский депутат получил ранение в зоне СВО

    Раскрыта махинация главврача российской больницы с рентгеном на миллион рублей

    Умер прославленный ветеран первого состава группы «Альфа»

    Мать детей Павла Дурова съехала из дома в Швейцарии

    Агрессивная пассажирка самолета набросилась на стюардессу из-за замечания

    В Москве дворники снегом потушили автомобиль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok