Гоблин похвалил Урганта

Блогер Пучков заявил, что у телеведущего Урганта изумительное чувство юмора

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, похвалил шоумена и телеведущего Ивана Урганта. Об этом он высказался в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

Пучков назвал Урганта одним из главных весельчаков в стране. «Человек с изумительным чувством юмора, хорошо образованный, отменно воспитанный. Может пошутить так, что никого не обидит, и всем смешно», — заявил переводчик, говоря о шоумене.

Он добавил, что всегда с удовольствием смотрел программу Урганта. При этом он допустил, что телеведущий мог перестать работать на Первом канале из-за политических взглядов.

Ранее член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев оценил вероятность того, что ведущий вернется на телевидение. По его мнению, шоу Урганта вряд ли будет снова выходить на телевидении.

Шоу «Вечерний Ургант» выходило на Первом канале с 2012 года. В 2022 году после начала спецоперации на Украине программу Урганта, как и ряд других передач, убрали из эфира, заменив их общественно-политическими передачами. Некоторые развлекательные программы постепенно начали возвращаться на экраны, но «Вечернего Урганта» среди них не было.