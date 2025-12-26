Реклама

17:51, 26 декабря 2025

В Госдуме оценили возможность возвращения Урганта в эфир

Депутат Соловьев заявил, что Ургант вряд ли вернется на телевидение
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев оценил возможность возвращения телеведущего Ивана Урганта в эфир. Об этом он высказался в разговоре с НСН.

Соловьев заявил, что ведущий вряд ли вернется на телевидение. «На мой взгляд, Ургант свой выбор сделал давно, когда уехал из страны. Про него уже практически забыли за четыре года, да и не время сейчас для сомнительных шоу. (...) Сейчас время героев, защитников Отечества, и на ТВ надо проводить линию максимального знакомства с героями СВО», — пояснил депутат.

Ранее 26 декабря стало известно, что Ургант запустил канал «Живой Ургант» на YouTube. Телеведущий рассказал, что на странице будут выходить видео, снятые во время путешествий с его командой.

Ургант начал ездить с программой «Живой Ургант» в 2025 году. Вместе с командой он выступил в Израиле, Армении, Грузии и других странах.

В начале марта 2022 года издание Baza сообщило об отъезде Урганта из России. Позднее телеведущий в соцсетях рассказал, что уехал с семьей в отпуск. В конце того же месяца он вернулся в Россию.

Шоу «Вечерний Ургант» выходило на Первом канале с 2012 года. В феврале 2022 года после начала спецоперации на Украине ряд развлекательных шоу, включая передачу Урганта, убрали из эфира, вместо них показывали общественно-политические программы. Позднее развлекательные шоу начали возвращать в эфир, но «Вечернего Урганта» среди них не было. Первый канал опровергал появлявшиеся в сети слухи о закрытии программы.

