14:12, 25 марта 2026Экономика

В Москве сократился ассортимент одного вида жилья

Метриум: В Москве предложение новостроек на этапе котлована упало на 27 %
Виктория Клабукова

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В старой Москве резко сократился ассортимент строящегося жилья — за год предложение новостроек на этапе котлована упало на 27 процентов, с 10,3 до 7,5 тысячи лотов. Об этом «Известиям» рассказали в компании «Метриум».

Сильнее всего, по статистике компании, предложение уменьшилось в высокобюджетном сегменте — экспозиция на ранней стадии сократилась на 83 процента. При этом в бизнес-классе объектов на начальном этапе строительства стало меньше всего на 5 процентов. В массовом сегменте предложение новостроек на котловане поубавилось на 35 процентов, с 3,8 до 2,5 тысячи лотов.

Объемы предложения в массовом сегменте упали и на других этапах строительства: на стадии отделки ассортимент сузился на 60 процентов, монтажа нижних этажей — 55 процентов, верхних — 37 процентов. Стало меньше и готовых новостроек — на продажу сейчас выставлено на 11 процентов меньше объектов, чем год назад. В премиум-классе, однако, несмотря на обвал предложения на этапе котлована на 40 процентов, экспозиция в готовых домах выросла на 23 процента. Демонстрирует рост и предложение на этапе отделки и монтажа верхних и нижних этажей. Такая тенденция доказывает, что покупатели элитного и делюкс-сегмента отдают предпочтение готовому продукту. Девелоперы в свою очередь не хотят выводить новые корпуса без гарантированного спроса. В целом такую ситуацию на рынке аналитики объясняют высокими ипотечными ставками и сворачиванием массовых льготных программ.

Ранее эксперты подсчитали темпы подорожания жилья в новостройках. За последние пять лет стоимость сделок с «первичкой» выросла вдвое.

