Темпы роста цен на новостройки в России оценили

«Циан»: Сделки с новостройками подорожали в два раза с 2021 года

Жилье в российских новостройках за последние пять лет подорожало более чем в два раза. Об этом агентству РИА Новости рассказали в сервисе «Циан».

По статистике компании, стоимость сделок с первичным жильем с 2021 года увеличилась в 2,1 раза. Размер средней заработной платы в то же время вырос лишь на 70 процентов. Далеко не все россияне оказались готовы к такому скачку цен, что выражается в большой разнице между ценником на квартиры в объявлении и конечной стоимостью сделок, отмечает ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.

Заметнее всего жилье в новостройках подорожало в Тольятти, где за пять лет цены взлетели втрое — до 8,05 миллиона рублей. В Челябинске ценник поднялся в 2,9 раза — до 6,94 миллиона рублей. В Набережных Челнах новостройки прибавили в стоимости в 2,6 раза — до 8,01 миллиона рублей. Прирост цен, как пояснили в сервисе, наблюдается преимущественно в городах с высокой долей промышленности в структуре экономики. Кроме того, пять лет назад именно в этих городах можно было найти одни из самых дешевых в стране квартир, что также объясняет ценовой скачок.

Меньше всего среди активных рынков недвижимости цены изменились в Нижнем Новгороде, Владивостоке и Воронеже. В Москве новостройки подорожали в 1,9 раза, до 23,01 миллиона рублей, а в Санкт-Петербурге — вдвое, до 11,29 миллиона рублей.

Ранее стало известно, сколько квартир простаивает в новостройках, ожидая покупателей. Так, по данным «Известий», в России не удается продать более половины жилья в новостройках.