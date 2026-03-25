Назван фактор удержания высоких цен на нефть после окончания войны на Ближнем Востоке

Вероятность повторной эскалации конфликта на Ближнем Востоке будет удерживать высокие цены на нефть. Такой фактор назвал «Ленте.ру» портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Скрябин.

По словам эксперта, война в регионе резко повысила волатильность на сырьевых рынках. На стоимость сырья давят подорожавшее страхование и возможные перебои с поставками через Ормузский пролив. Приостановка движения танкеров через пролив создает риск выпадения почти 20 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, что автоматически добавляет к ценам энергоресурсов дополнительную премию за риск.

«Даже если активная фаза конфликта окажется краткосрочной, вероятность повторной эскалации может удерживать цены на нефть выше фундаментальных уровней в течение нескольких кварталов, равно как и необходимость восстанавливать разрушенную добывающую, транспортную, перерабатывающую инфраструктуры», — пояснила Скрябин.

Ряд крупнейших игроков рынка пытаются стабилизировать ситуацию, в частности, путем высвобождения стратегических запасов нефти, а также ослабления санкционного режима против российского и иранского сырья. Однако в условиях глобальной неопределенности составлять прогнозы по ситуации преждевременно, отметил портфельный управляющий

Как ранее сообщили источники Bloomberg, Иран стал брать с некоторых коммерческих судов плату за безопасный проход Ормузского пролива. Некоторые корабли платят за преодоление транспортной артерии до двух миллионов долларов за рейс. Сборы взимаются в индивидуальном порядке и носят неформальный характер.