Экономика
15:22, 25 марта 2026ЭкономикаЭксклюзив

Назван фактор удержания высоких цен на нефть после окончания войны на Ближнем Востоке

Скрябин: Вероятность повторной эскалации будет удерживать высокие цены на нефть
Вячеслав Агапов

Фото: David W Cerny / Reuters

Вероятность повторной эскалации конфликта на Ближнем Востоке будет удерживать высокие цены на нефть. Такой фактор назвал «Ленте.ру» портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Скрябин.

По словам эксперта, война в регионе резко повысила волатильность на сырьевых рынках. На стоимость сырья давят подорожавшее страхование и возможные перебои с поставками через Ормузский пролив. Приостановка движения танкеров через пролив создает риск выпадения почти 20 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, что автоматически добавляет к ценам энергоресурсов дополнительную премию за риск.

«Даже если активная фаза конфликта окажется краткосрочной, вероятность повторной эскалации может удерживать цены на нефть выше фундаментальных уровней в течение нескольких кварталов, равно как и необходимость восстанавливать разрушенную добывающую, транспортную, перерабатывающую инфраструктуры», — пояснила Скрябин.

Ряд крупнейших игроков рынка пытаются стабилизировать ситуацию, в частности, путем высвобождения стратегических запасов нефти, а также ослабления санкционного режима против российского и иранского сырья. Однако в условиях глобальной неопределенности составлять прогнозы по ситуации преждевременно, отметил портфельный управляющий

Как ранее сообщили источники Bloomberg, Иран стал брать с некоторых коммерческих судов плату за безопасный проход Ормузского пролива. Некоторые корабли платят за преодоление транспортной артерии до двух миллионов долларов за рейс. Сборы взимаются в индивидуальном порядке и носят неформальный характер.

    Последние новости

    Раскрыто место запуска атаковавших Кронштадт дронов ВСУ

    Орбан предрек обращение Европы к России по одному поводу

    Оценены риски для россиян на Кубе из-за блокады США

    Министр обороны Украины назвал проблемы ВСУ

    Момент аварии с пытавшимся зарезать девушку на севере Москвы попал на видео

    Уехавшая из России Лазарева пошутила над туалетом в Европе

    Житель Подмосковья пожаловался на живую мышь в доставке «Пятерочки»

    Часть россиян предупредили об аномальной погоде

    У молодых москвичей появилось неожиданное хобби

    В партии Зеленского высказались о кризисе в Раде

    Все новости
