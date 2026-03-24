20:13, 24 марта 2026Экономика

Стала известна сумма за безопасный проход через Ормузский пролив

Bloomberg: Иран берет до $2 млн за безопасный проход через Ормузский пролив
Вячеслав Агапов

Фото: Stringer / Reuters

Иран стал брать с некоторых коммерческих судов плату за безопасный проход Ормузского пролива. Сумма стала известна источникам Bloomberg.

Некоторые корабли платят за преодоление транспортной артерии до двух миллионов долларов за рейс. Сборы взимаются в индивидуальном порядке и носят неформальный характер.

Пока, отмечают источники, механизм проведения подобных транзитных платежей остается неясным. Практика несистемная, и потому у перевозчиков нет определенности.

Как отмечали ранее в The Wall Street Journal, Иран в рамках вероятных непрямых переговоров с США будет добиваться возможности взимать плату за проход Ормузского пролива. По информации издания, представители арабских стран несколько дней проводили переговоры с обеими сторонами конфликта по отдельности. Согласно их оценке, между Вашингтоном и Тегераном остаются «огромные разногласия», в частности, из-за требований для окончания войны, которые якобы выдвинул Тегеран.

