WSJ: Иран захотел взимать плату за проход судов через Ормузский пролив

Иран в рамках вероятных непрямых переговоров с США будет добиваться возможности взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Такие данные приводит газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации издания, представители арабских стран несколько дней проводили переговоры с обеими сторонами конфликта по отдельности. Согласно их оценке, между Вашингтоном и Тегераном остаются «огромные разногласия», а частности, из-за требований для окончания войны, которые якобы выдвинул Тегеран.