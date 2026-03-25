Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:35, 25 марта 2026

Орбан предрек обращение Европы к России по одному поводу

Виктория Кондратьева
Фото: Yves Herman / Reuters

Европейские лидеры будут вынуждены обратиться к России за энергоресурсами из-за перекрытия Ормузского пролива. Такое развитие событий предрек премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью блогеру Марио Науфалу, которое опубликовано в соцсети Х.

«Ормузский пролив закрыт, и мы не знаем, когда он снова откроется. Рано или поздно они будут вынуждены вернуться к России [для покупки энергоресурсов]», — отметил политик.

Ранее Орбан заявил, что Европа допустила две серьезные ошибки в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, европейские лидеры зря шутили над главой Белого дома, а также они должны были выстроить новые отношения с Соединенными Штатами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok