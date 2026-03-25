Орбан предрек обращение Европы к России по одному поводу

Орбан: Европейские лидеры будут вынуждены обратиться к России за энергоресурсами

Европейские лидеры будут вынуждены обратиться к России за энергоресурсами из-за перекрытия Ормузского пролива. Такое развитие событий предрек премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью блогеру Марио Науфалу, которое опубликовано в соцсети Х.

«Ормузский пролив закрыт, и мы не знаем, когда он снова откроется. Рано или поздно они будут вынуждены вернуться к России [для покупки энергоресурсов]», — отметил политик.

Ранее Орбан заявил, что Европа допустила две серьезные ошибки в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, европейские лидеры зря шутили над главой Белого дома, а также они должны были выстроить новые отношения с Соединенными Штатами.