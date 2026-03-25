Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:45, 25 марта 2026

Пропустившей в российскую гимназию ученика с топором, ножом и пистолетом вынесли приговор

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Советский районный суд вынес приговор охраннице, которая в феврале пропустила в гимназию ученика с топором, ножом и пневматическим пистолетом, планировавшего устроить массовое убийство из-за травли одноклассников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югры (ХМАО).

Речь идет о пенсионерке Надежде Руфовой, уточняет URA.RU. Она признана виновной по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Женщина ненадлежащим образом исполнила обязанности по пропускному режиму в школе города Советский, пояснили в прокуратуре.

9 февраля 2026 года подсудимая не проверила содержимое сумки учащегося гимназии, в которой находились нож, топор и пневматический пистолет, беспрепятственно пропустила его в учреждение. Ей назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев. 

Руфова признала вину на стадии следствия, потерпевшим детям и их родителям принесла свои извинения, моральный вред перед каждым загладила. Ее адвокат Оксана Рудик сообщила, что защита просила о прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшими, но гособвинение возражало. Тем не менее пенсионерку и ее адвоката устроил приговор, ведь могло дойти и до реального лишения свободы с учетом опасности преступления.

Пришедшего в гимназию 9 февраля вооруженного подростка обезвредил учитель истории. Старшеклассник обратил внимание, что из рюкзака 14-летнего ученика торчит топор, и предупредил педагога, который отобрал его. В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к совершению убийства двух и более лиц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok