Пришедшего с топором на занятия российского школьника обезвредил учитель

Историк обезвредил ученика, пришедшего с топором в школу в Советском в ХМАО

В Советском в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) учитель истории сумел обезвредить ученика, который пришел на занятия в школу с топором, ножом и пневматическим пистолетом. Вооруженного подростка вовремя заметил старшеклассник и доложил педагогу. Об этом стало известно Telegram-каналу Ural Mash.

Стоя у стенда с расписанием, российский юноша обратил внимание, что из рюкзака одного из школьников торчит топор. Школьник предположил, что тот выбирал класс для нападения.

Подросток побежал на первый этаж и рассказал об увиденном учителю истории. Мужчина отобрал у несовершеннолетнего рюкзак с оружием. Затем в школу приехали силовики.

Внимательный старшеклассник предположил, что учащийся хотел отомстить своим одноклассникам за издевательства. Перед несостоявшимся нападением он рассказывал друзьям, что хочет сделать «ужасные вещи».

О происшествии в ХМАО сообщили накануне. 14-летнего школьника удалось задержать. В отношении юноши возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к совершению убийства двух и более лиц.

За последнее время в России участились случаи нападений учащихся на школы. Так, 3 февраля в Уфе ученик напал на гимназию № 16 с пневматическим автоматом и петардами. Он воспользовался тем, что на этот день во всех школах города была запланирована учебная пожарная тревога.