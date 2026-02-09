Реклама

Россия
23:21, 9 февраля 2026Россия

Российский школьник пришел на уроки с топором, ножом и пневматическим пистолетом

Марина Совина
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Школьник заявился на уроки с топором, ножом и пневматическим пистолетом в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в городе Советский. По данным следствия, ранее 14-летний подозреваемый рассказывал о своих планах отомстить сверстникам. Один из учителей отобрал у подростка опасные предметы. На место вызвали сотрудников полиции, и школьника задержали. В отношении подростка было возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению убийства двух и более лиц.

Ранее в Уфе ученик напал на гимназию № 16 с пневматическим автоматом и петардами. Он воспользовался тем, что на этот день во всех школах города была запланирована учебная пожарная тревога, поэтому поначалу в гимназии не сразу поняли, что нападение настоящее. Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников.

