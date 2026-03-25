Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:29, 25 марта 2026

Россиянам назвали способы добиться регулярной уборки подъезда

Депутат Колунов: Жильцы могут принять меры для регулярной уборки подъезда
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

За чистоту в подъездах многоквартирных домов отвечают управляющие компании (УК) и товарищества собственников жилья (ТСЖ) — если в общих помещениях грязно, жильцы могут принять меры. Способы добиться регулярной уборки подъезда назвал россиянам зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, его слова передает RT.

В первую очередь депутат посоветовал устно обратиться в УК или ТСЖ с этой проблемой. При этом не стоит исключать человеческий фактор — ответственный за уборку сотрудник мог заболеть или ему не нашли сменщика.

«Если же реакции на устные обращения нет, стоит подать заявление с требованием уделить внимание подъезду уже в письменном виде», — подчеркнул Колунов. После этого в течение трех дней на жалобу должны отреагировать и отчитаться о выполнении работ. Если и письменное обращение окажется безрезультатным, следует обратиться в Госжилинспекцию — можно через сайт организации. Через 30 дней придет ответ, и на место приедут специалисты. Если они подтвердят нарушения, то УК или ТСЖ оштрафуют и призовут устранить нарушения.

Ранее россиян предупредили о штрафах за хлам в подъезде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok