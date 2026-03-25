09:01, 25 марта 2026

Россиянка назвала три коварных вопроса от продавцов на рынках в Турции

Алина Черненко

Фото: Kemal Aslan / Reuters

Российская тревел-блогерша назвала три коварных вопроса от продавцов на рынках в Турции, по ответам на которые они понимают, сколько денег можно взять с туриста. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Интересные путешествия» на платформе «Дзен».

Первый вопрос, о котором рассказала россиянка, — «откуда вы?» Если турист отвечает, что из России, продавец будет знать, что у него, скорее всего, ограниченный бюджет, но он любит торговаться. Если из Германии или Скандинавии — что он готов платить больше, но ценит качество. А если из США — что он привык к сервису и готов переплатить за удобство.

«Второй вопрос: "Вы здесь впервые?" Вот он, главный капкан. Если вы радостно киваете и говорите: "Да, в первый раз!" — все, цена только что выросла процентов на 30», — предупредила путешественница, пояснив, что новичок обычно не знает реальной стоимости товара.

Третий вопрос, на который обратила внимание автор публикации, — «как долго вы здесь пробудете?» По словам путешественницы, он определяет степень спешки покупателя. Если турист отвечает, что улетает завтра, продавец поймет, что у него нет времени на долгие поиски и сравнения, и будет держать цену.

«Честность здесь — не лучший советчик. Не нужно врать нагло, но и выкладывать всю правду — себе дороже. Вместо "мы из России и тут впервые на два дня" лучше сказать что-то вроде: "Мы часто ездим по Турции, любим эту страну". Улыбнитесь. Покажите, что вы не растерялись и знаете, что делаете», — посоветовала автор.

Ранее другой россиянин раскрыл тонкости шопинга в Китае. По его словам, местный стиль торговли называется «покупатель — ничтожество».

