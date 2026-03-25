17:24, 25 марта 2026Бывший СССР

Стало известно о приказе Зеленского мобилизовать до миллиона человек

«Резидент»: Зеленский приказал мобилизовать до миллиона человек в 2026 году
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский приказал мобилизовать до миллиона человек. Об этом сообщил украинский оппозиционный Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на свои источники.

«Зеленский поставил задачу мобилизовать до миллиона человек в 2026 году, теперь усиление мобилизации подают как справедливость», — говорится в публикации.

Уточняется, что мобилизацию намерены усилить в крупных городах, включая Киев.

Ранее об ужесточении мобилизации на Украине заявлял находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Он сообщал о намерении Киева призвать в армию до конца 2026 года 500 тысяч человек.

