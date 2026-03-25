16:57, 25 марта 2026Мир

В Кремле раскрыли детали контактов с США по их переговорам с Украиной

Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

США проинформировали Россию о ходе переговоров с Украиной. Детали контактов с Вашингтоном раскрыл помощник президента России Юрий Ушаков, сообщают «Вести».

«Американские коллеги весьма обстоятельно проинформировали нас о ходе переговоров двухсторонних, которые у них состоялись во Флориде в прошлую субботу с украинской делегацией», — сказал он.

По его словам, Москва получила от Вашингтона всю нужную информацию о результатах переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия приветствует любые формы реанимации диалога с США, это соответствует интересам Москвы и Вашингтона. Он подчеркнул, что российская сторона неоднократно предлагала это США.

