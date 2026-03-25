В России в могилу двухлетней девочки захоронили чужого ей мужчину

19:00, 25 марта 2026

В Краснодарском крае в могилу двухлетней девочки захоронили прах мужчины
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В станице Каневской Краснодарского края в могилу двухлетней девочки захоронили прах чужого ей мужчины. Об этом пишет kp.ru.

Как рассказала «КП»-Кубань» местная жительница, 60 лет назад в могиле была похоронена двухлетняя сестра ее матери, которая скончалась от лейкемии. Все эти годы за местом захоронения ухаживали. Однако, когда собеседница издания в очередной раз пришла на кладбище, то увидела, что металлическая ограда исчезла, а на месте старой могилы появился свежий холм земли, венки и крест с фамилией неизвестного ей мужчины.

«Я нашла родственников похороненного здесь мужчины, но они не признают того факта, что здесь была другая могилка. Говорят, там ничего не было. Но у меня сохранились фотографии, доказывающие обратное. Также это могут доказать другие люди», — подчеркнула россиянка.

Эти фотографии приложены к материалу. Судя по надгробным камням, расположенным за спорным местом захоронения, раньше на нем действительно располагалась ухоженная могила.

Родственники девочки обратились в правоохранительные органы. Прокуратура Каневского района организовала проверку.

Ранее в Нижнем Новгороде пенсионера тайно похоронили в могиле с незнакомцем, а его квартиру переписали на чужого человека. Дочь пожилого россиянина заподозрила, что к этому причастна его сожительница.

