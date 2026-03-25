ТАСС: ВС РФ уничтожили в Харьковской области 1-й пограничный отряд ГПС Украины

Российские войска в результате успешных боевых действий в Песчаном Харьковской области обратили в бегство и уничтожили 1-й пограничный отряд Госпогранслужбы (ГПС) Украины. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

«Кого держали [в Песчаном]? 1-й пограничный отряд — "элиту", которую готовили к обороне. После встречи с нашими выжившие бросили позиции и побежали в соседнее Нестерное. А там их уже ждали. Перемололи», — рассказал эксперт.

В состав подразделения входят элитные штурмовые группы, многие из которых имеют опыт боевых действий, включая участие в украинской «антитеррористической операции» в Донбассе.

О переброске подразделения на границу в Харьковской области стало известно во вторник, 24 марта. Сообщалось, что множество бойцов 1-го отряда причастны к военным преступлениям против мирных жителей Донбасса.