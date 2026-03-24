09:54, 24 марта 2026Бывший СССР

ВСУ перебросили причастных к преступлениям против мирных жителей бойцов в один из регионов

ВСУ перебросили в Харьковскую область штурмовые группы Госпогранслужбы Украины
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Iryna Rybakova / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Харьковскую область штурмовые группы Государственной пограничной службы страны (ГПСУ). Об этом рассказали в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«В район Нестерного командование ВСУ перебросило наиболее подготовленные штурмовые группы 1-го ПОГО (пограничный отряд Госпогранслужбы Украины)», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, большинство украинских пограничников, отправленных на данный участок фронта, причастны к военным преступлениям против мирных жителей Донбасса.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл процент контролируемых Украиной территорий в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, речь идет примерно о 15 процентах земель.

