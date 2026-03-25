18:25, 25 марта 2026

Женщина купила четыре выигрышных билета подряд

Юлия Юткина
Фото: Mehaniq / Shutterstock / Fotodom

Жительница штата Южная Каролина, США, купила четыре счастливых лотерейных билета подряд и выиграла более 200 тысяч долларов (16,8 миллиона рублей). Об этом пишет People.

Победительница рассказала, что зашла в магазин на заправке за газировкой, но, увидев на кассе лотерейные билеты, решила приобрести и их. Каждый из них стоил по пять долларов (420 рублей) и оказался выигрышным.

Первые три билета принесли женщине по пять долларов и позволили выйти в ноль, а четвертый подарил ей четверть миллиона долларов.

Счастливица призналась, что до сих пор не осознала свою удачу. Она планирует потратить полученные деньги на покупку дома.

Ранее сообщалось, что жительница штата Мэриленд, США, два раза за один год получила главный приз в лотерее Bonus Match 5. В сумме она выиграла 100 тысяч долларов.

    Последние новости

    Иран отверг план США по завершению конфликта. В Тегеране смеются над американцами и угрожают захватом побережья ОАЭ

    Назван неочевидный симптом начинающегося инфаркта

    Ребенок из Москвы едва не погиб из-за кешью

    Уехавший в Европу комик раскрыл свои расходы на жилье

    Иран выступил с предупреждением соседям

    Боярский прокомментировал возможное обнаружение останков д'Артаньяна

    Раскрыто влияние пластики на здоровье Аллы Пугачевой

    Женщина купила четыре выигрышных билета подряд

    Уехавший в США российский блогер пожаловался на болезнь и «чуть не сдох»

    Объем средств россиян в банках вырос

    Все новости
