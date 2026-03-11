Женщина выиграла в лотерею четыре миллиона рублей два раза за год

Жительница штата Мэриленд, США, два раза за один год получила главный приз в лотерее Bonus Match 5. Об этом пишет UPI.
Победительница рассказала, что покупает билеты этого розыгрыша регулярно. Обычно, если какая-то числовая комбинация приносит ей небольшие деньги, она использует ее же для другого билета. По такой схеме ей и удалось выиграть 50 тысяч долларов (четыре миллиона рублей) в ноябре 2025 года.
Точно такую же победу в лотерее она уже одерживала — ровно год назад. Женщина рассказала, что потратит новый выигрыш либо на покупку автомобиля, либо на ремонт кухни.
Ранее сообщалось, что житель штата Колорадо, США, дважды выиграл в лотерею и получил 21 тысячу долларов. Мужчина признался, что пока не будет тратить эти деньги.