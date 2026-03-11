Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:21, 11 марта 2026Из жизни

Женщина выиграла в лотерею четыре миллиона рублей два раза за год

В США женщина два раза за год получила в лотерее главный приз
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Tom Weller / dpa / Globallookpress.com

Жительница штата Мэриленд, США, два раза за один год получила главный приз в лотерее Bonus Match 5. Об этом пишет UPI.

Победительница рассказала, что покупает билеты этого розыгрыша регулярно. Обычно, если какая-то числовая комбинация приносит ей небольшие деньги, она использует ее же для другого билета. По такой схеме ей и удалось выиграть 50 тысяч долларов (четыре миллиона рублей) в ноябре 2025 года.

Материалы по теме:
Счастливчик выиграл в лотерею два миллиарда долларов. Как у него пытаются отобрать самый большой джекпот в истории?
Счастливчик выиграл в лотерею два миллиарда долларов.Как у него пытаются отобрать самый большой джекпот в истории?
20 ноября 2023
Счастливчик выиграл миллионы в лотерею, но бросил все и уехал в глушь. Почему таинственный победитель стал отшельником?
Счастливчик выиграл миллионы в лотерею, но бросил все и уехал в глушь.Почему таинственный победитель стал отшельником?
18 декабря 2023
Таинственный игрок по кличке Джокер нашел легальный способ обмануть лотерею и получил 60 миллионов долларов. Как ему это удалось?
Таинственный игрок по кличке Джокер нашел легальный способ обмануть лотерею и получил 60 миллионов долларов.Как ему это удалось?
21 мая 2025

Точно такую же победу в лотерее она уже одерживала — ровно год назад. Женщина рассказала, что потратит новый выигрыш либо на покупку автомобиля, либо на ремонт кухни.

Ранее сообщалось, что житель штата Колорадо, США, дважды выиграл в лотерею и получил 21 тысячу долларов. Мужчина признался, что пока не будет тратить эти деньги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Она только родила, и тут такое». Близкие обвиняемой в выводе из России сотен миллионов рублей блогерши Лерчек раскрыли ее диагноз

    Названы простые шаги для снижения риска рака кишечника

    Россиянам спрогнозировали подорожание важного вида топлива

    Япония нарастила покупки российской рыбы после аварии на АЭС

    Мать 68 дней оборонявшего позиции бойца СВО раскрыла его планы после выписки из госпиталя

    Женщина выиграла в лотерею четыре миллиона рублей два раза за год

    Попытки Зеленского протиснуться в международную повестку объяснили

    Москвичам пообещали потепление до плюс 11 градусов

    В Кремле высказались о Трампе и Украине

    Российский фондовый рынок возобновил рост

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok