Мужчина дважды выиграл в одной и той же лотерейной игре за месяц

Житель штата Колорадо, США, дважды выиграл в лотерею и получил 21 тысячу долларов (1,6 миллиона рублей). Об этом пишет UPI.
Победитель Майкл Б. рассказал, что в последнее время участвовал в одной и той же лотерейной игре — Frenzy. В начале января мужчина сорвал джекпот в размере 20 тысяч долларов (более 1,5 тысячи долларов) и в том же месяце купил билет, который принес ему еще тысячу долларов.
Мужчина признался, что пока не будет тратить эти деньги. Они будут лежать на сберегательном счете.
Ранее сообщалось, что житель США купил первый попавшийся лотерейный билет и выиграл два миллиона долларов. Счастливчик рассказал, что часть свалившихся на него денег потратит на путешествия, а остальные положит на сберегательный счет.