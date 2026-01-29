Реклама

Из жизни
11:19, 29 января 2026Из жизни

Счастливчик разбогател на два миллиона долларов благодаря случайности

Американец купил первый попавшийся лотерейный билет и выиграл $2 миллиона
Никита Савин
Никита Савин

Фото: M. Schuppich / Shutterstock / Fotodom

Житель США купил первый попавшийся лотерейный билет и выиграл два миллиона долларов (152,5 миллиона рублей). Об этом сообщает UPI.

53-летний мужчина из округа Уэйн, штат Мичиган, приехал по делам в Детройт и зашел в магазин за покупками. Американец признался, что время от времени играет в лотерею, но никогда не выбирает розыгрыши специально, а просто покупает случайный билет. Так же он поступил и в этот раз.

«Я стер защитный слой на билете сразу же после покупки, и не мог поверить, что на самом деле разбогател на два миллиона долларов. Только после звонка в офис лотереи, где выигрыш подтвердили, я стал постепенно осознавать, что произошло», — рассказал счастливчик.

Американец добавил, что часть свалившихся на него денег потратит на путешествия, а остальные положит на сберегательный счет.

Ранее сообщалось, что в США жительница штата Южная Каролина заехала в магазин за напитком и неожиданно выиграла в лотерею. Ей досталось 75 тысяч долларов (5,7 миллиона рублей).

