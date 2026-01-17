Женщина неожиданно разбогатела на 5,8 миллиона рублей благодаря жажде

В США женщина выиграла в лотерею $75 тысяч, зайдя в магазин за напитком

В США жительница штата Южная Каролина заехала в магазин за напитком и неожиданно выиграла 75 тысяч долларов (5,8 миллиона рублей) в лотерею. Об этом сообщает UPI.

Женщина из региона Мидлендс рассказала, что захотела пить и зашла в магазин In-and-Out Market в городе Колумбия, чтобы купить напиток. Там она решила сыграть в лотерею и приобрела билет моментального розыгрыша Bingo за три доллара (233 рубля). Стерев защитный слой на билете, американка обнаружила, что благодаря жажде разбогатела.

«Я была просто в восторге», — прокомментировала она свой выигрыш и призналась, что эти деньги немного облегчат ей жизнь.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Мичиган 20 лет играл в лотерею с одним и тем же набором чисел и сорвал джекпот. Его выигрыш составил 32 миллиона долларов (около 2,5 миллиарда рублей).