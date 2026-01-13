Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:17, 13 января 2026Из жизни

Мужчина выиграл 2,5 миллиарда рублей в лотерею после 20 лет неудач

Житель США выиграл $32 миллиона в лотерею после 20 лет неудач
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Mehaniq / Shutterstock / Fotodom

Житель США 20 лет играл в лотерею с одним и тем же набором чисел и сорвал джекпот. Об этом сообщает UPI.

73-летний житель округа Макомб, штат Мичиган, выиграл рекордные для розыгрыша Lotto 47 32 миллиона долларов (2,5 миллиарда рублей) используя комбинацию чисел 02,03,12,15,16,33. Мужчина купил счастливый билет 13 декабря. После победы он рассказал устроителям лотереи, что уже 20 лет играл с этой комбинацией, но его преследовали неудачи.

«Когда проверял билет, увидел, что первые три цифры совпали и подумал: "Ну, по крайней мере, верну свои пять долларов". Когда я увидел, что остальные совпали, то долго тер глаза, потому что не мог поверить в это», — рассказал счастливчик.

Материалы по теме:
Над одним из самых молодых миллиардеров США начался суд. Правда ли он устраивал оргии на Багамах и крал миллиарды?
Над одним из самых молодых миллиардеров США начался суд. Правда ли он устраивал оргии на Багамах и крал миллиарды?
23 октября 2023
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
«Мы все сбиты с толку» Люди по всему миру получают таинственные посылки от незнакомцев. Кто за этим стоит?
«Мы все сбиты с толку»Люди по всему миру получают таинственные посылки от незнакомцев. Кто за этим стоит?
8 августа 2020

Пожилой американец добавил, что его родные также долго не могли поверить в случившееся. Первым делом он планирует купить на выигрыш новую пару обуви, а затем поделиться частью денег с семьей и приобрести новый автомобиль.

Ранее сообщалось, что российская пенсионерка впервые сыграла в лотерею и выиграла. Ей досталось 58 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о ситуации в роддоме после массовой смерти младенцев

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    В США перевернули пирамиду питания. Что это значит

    МИД России выразил протест послу Польши

    Появились подробности расследования трагедии с младенцами в российском роддоме

    Безногого участника СВО дважды не пустили в российский бар

    Новые снимки 44-летней Алессандры Амбросио в бикини вызвали споры в сети

    Мужчина выиграл 2,5 миллиарда рублей в лотерею после 20 лет неудач

    В российском городе иностранный гражданин заселил в хостел более 1,7 тысячи мигрантов

    Россиян попросили провериться на опасные болезни после отпуска в популярной пляжной стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok