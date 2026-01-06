Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:26, 6 января 2026Из жизни

Российская пенсионерка впервые сыграла в лотерею и выиграла 58 миллионов рублей

Пенсионерка из Томской области выиграла в новогоднюю лотерею 58 млн рублей
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: TopMicrobialStock / Shutterstock / Fotodom  

Пенсионерка из Томской области решила поучаствовать в новогодней лотерее «Мечталлион» и сорвала куш. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе бренда «Национальная Лотерея», оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.

Отмечается, что женщина решила сыграть в лотерею впервые в жизни, когда стояла в очереди. Она купила два билета, которые оказались выигрышными: один принес ей 100 рублей, а второй — 58 миллионов рублей.

Часть денег женщина решила потратить на покупку квартиры для сына и пожертвовать местному храму.

Ранее стало известно, что чаще всего крупные выигрыши в лотерею получают россияне старше 56 лет. Наиболее редко миллионные призы достаются игрокам от 18 до 25 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США допустили снятие всех санкций с России при одном условии

    Ледник Судного дня начал активное движение в Антарктиде

    Названы старинные яды

    Назван предположительный срок освобождения Долиной квартиры

    Обстрел Таиланда Камбоджей объяснили

    Российская пенсионерка впервые сыграла в лотерею и выиграла 58 миллионов рублей

    Вероятность новых операций США в Латинской Америке оценили

    Россиянам назвали крайний срок оплаты декабрьских счетов за услуги ЖКХ

    В США назвали принятие условий России лучшим вариантом для Украины

    В России раскрыли роль танков в будущем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok