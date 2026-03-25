Женщина похитила 11-летнего обидчика сына и попала под суд

19:12, 25 марта 2026

В США женщина похитила 11-летнего обидчика своего сына и заставила извиниться
Никита Савин

Фото: BreizhAtao / Shutterstock / Fotodom  

В США арестовали женщину, которая похитила 11-летнего обидчика своего сына и заставила его извиниться. Об этом пишет New York Post.

Под суд попала 40-летняя Шеннон Туфуга из города Прово, штат Юта. Одноклассник издевался над ее сыном, страдающим от расстройства аутического спектра. Туфуга выследила задиру, когда он катался по городу на велосипеде, затащила в машину и отвезла к себе домой.

Там она добилась, чтобы мальчик извинился перед ее сыном. Однако после этого Туфуга не отпустила его, а стала угрожать, что изобьет вместе с мужем. Она также заявила, что школьнику повезло, что она не переехала его велосипед на машине. После этого она все-таки отвезла мальчика домой.

Юристы пострадавшего утверждают, что происшествие нанесло ему серьезную психологическую травму, и теперь он страдает от тревожности. В понедельник, 23 марта, Туфуге предъявили обвинения в похищении ребенка и жестоком обращении с ним.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Техас похитил женщину и четыре года держал ее взаперти в трейлере. В итоге пострадавшая сумела позвать на помощь, пока ее похититель был на работе.

