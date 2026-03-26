07:20, 26 марта 2026Мир

Иран атаковал авиабазу США в Саудовской Аравии

Press TV: Иранские беспилотники атаковали авиабазу США в Саудовской Аравии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Авиабаза «Принц Султан» в Саудовской Аравии подверглась атаке беспилотников. Об этом сообщает иранский телеканал PressTV.

«Взрывы были слышны после ударов беспилотников по базе военно-воздушных сил (ВВС) "Принц Султан" на востоке Саудовской Аравии», — указано в сообщении.

Отмечается, что на авиабазе расположен основной контингент армии США в Саудовской Аравии. База является важным логистическим и оперативным узлом для американских военных на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия и ОАЭ рассматривают возможность вступления в войну с Ираном. Отмечается, что страны «теряют терпение» из-за атак Ирана, которые уже затронули порты, энергетические объекты и аэропорты.

